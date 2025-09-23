Historische Einblicke bei Langer Nacht der Museen

Stempel sammeln für Überraschung

Die Kinder können in ihrem Kinderpass so viele Stempel bei den einzelnen Stationen sammeln, wie sie können und dabei sogar gewinnen! Schon ab drei Stempeln wartet auf die Kinder eine kleine Überraschung. Das ein oder andere Überraschende dürfte aber für alle Nachtschwärmer dabei sein, sei es in der Landeshauptstadt, wo vom Museum Zeughaus bis zum Radiomuseum Schuchter viel Historisches geboten wird.