Antrag rasch stellen

Land Tirol unterstützt erneut bei den Heizkosten

Tirol
21.09.2025 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Manuel Schwaiger)

Anträge für den diesjährigen Heizkostenzuschuss in Tirol sind noch bis Ende September möglich. Der Förderbetrag liegt einmalig bei 250 Euro. Es gilt, Nettoeinkommensgrenzen zu beachten.

0 Kommentare

Bei 30 Grad denkt wohl noch niemand an die Heizperiode. Die kommt aber wieder wie das Amen im Gebet. Um Haushalte mit geringerem Einkommen bei den Heizkosten zu unterstützen, hat das Land auf Antrag von LH Anton Mattle wieder einen entsprechenden Zuschuss aufgelegt. Insgesamt stehen 3,3 Millionen Euro für die kommende Periode bereit. Die einkommensabhängige Förderung beträgt 250 Euro pro Haushalt.

Infos online

Weitere Infos zum Zuschuss online unter: www.tirol.gv.at/heizkostenzuschuss

Einmaliger Zuschuss
„Ausbezahlt wird der Zuschuss einmalig zu Beginn der Heizsaison im Herbst“, heißt es in einer Aussendung des Landes. Wichtig: Anträge können bis 30. September eingebracht werden. Die Nettoeinkommensgrenzen liegen bei 1210 Euro pro Monat für alleinstehende Personen, für Ehepaare und Lebensgemeinschaften bei 1910 Euro. Laut Mattle „steht Tirol für Leistungsbereitschaft, aber auch für Solidarität mit jenen, die es schwer haben. Dieser Zuschuss ist eine treffsichere Maßnahme“.

Tirol

