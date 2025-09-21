Land Tirol unterstützt erneut bei den Heizkosten

Einmaliger Zuschuss

„Ausbezahlt wird der Zuschuss einmalig zu Beginn der Heizsaison im Herbst“, heißt es in einer Aussendung des Landes. Wichtig: Anträge können bis 30. September eingebracht werden. Die Nettoeinkommensgrenzen liegen bei 1210 Euro pro Monat für alleinstehende Personen, für Ehepaare und Lebensgemeinschaften bei 1910 Euro. Laut Mattle „steht Tirol für Leistungsbereitschaft, aber auch für Solidarität mit jenen, die es schwer haben. Dieser Zuschuss ist eine treffsichere Maßnahme“.