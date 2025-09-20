Fahrlehrer (57) bei Fahrtraining von Pkw erfasst

Ram 1500: Pick-up wird nun doch nicht elektrisch
Fataler Unfall am Freitagnachmittag auf dem Übungsplatz eines Fahrtechnikzentrums in Wiesing in Tirol: Beim Rückwärtsfahren übersah ein Fahrschüler (20) einen hinter dem Pkw stehenden Fahrlehrer (57). Der Mann stürzte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16.10 Uhr. Der 20-Jährige nahm an einem Fahrsicherheitstraining teil. Beim Rückwärtsfahren übersah der junge Mann einen 57-Jährigen, der hinter dem Auto stand.
Mit gebrochenem Knöchel ins Spital gebracht
„Der Österreicher stürzte zu Boden und blieb schwer verletzt liegen“, heißt es seitens der Polizei. Mit einem gebrochenen Knöchel musste der Verletzte schließlich ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden.
