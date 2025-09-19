Auf der Spur von Harry Potter: Quidditch im Prater

„Es ist eine fantastische Erfahrung, auch als Sporttrainer, weil hier wirklich von den ganz Kleinen bis hin zu Erwachsenen - also den Lehrern, die auch mitmachen – jeder mit Begeisterung dabei ist. Und um genau das geht es hier, mit Spaß etwas Neues auszuprobieren“, erklärt Rico Richter, leidenschaftlicher Kampfsporttrainer und Gründer von Richta MMA. Im sicheren Rahmen durften die Schüler in seiner Gegenwart miteinander ringen. „Beim Ringen kann man seine Kraft testen, ohne sich wirklich zu verletzen, weil man sich ja nicht wirklich schlägt. Vielleicht werde ich mich anmelden – ist zwar bisschen weit weg von meinem Zuhause, aber mit dem Zug geht das schon“, erklärt ein Schüler und lacht.