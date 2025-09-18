Batterie explodiert: Auto ging in Flammen auf

Davor fürchtet sich jeder Autofahrer: Während der Fahrt begann in Leibnitz ein Auto im Bereich des Motorraums zu brennen. Der Fahrer steuerte seinen Pkw noch in die Einfahrt eines Wasserversorgungsbetriebs, ehe das Fahrzeug in Flammen aufging. Er konnte sich selbst und seine Mitfahrer noch in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.