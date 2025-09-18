Batterie explodiert: Auto ging in Flammen auf

Mittwochabend begann ein Auto in Leibnitz während der Fahrt zu brennen. Die Insassen konnten sich noch aus dem Fahrzeug retten – als die Feuerwehr eintraf, kam es zur Explosion der Batterie. Die Brandursache ist unklar.
Davor fürchtet sich jeder Autofahrer: Während der Fahrt begann in Leibnitz ein Auto im Bereich des Motorraums zu brennen. Der Fahrer steuerte seinen Pkw noch in die Einfahrt eines Wasserversorgungsbetriebs, ehe das Fahrzeug in Flammen aufging. Er konnte sich selbst und seine Mitfahrer noch in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.
Als diese eintraf, kam es plötzlich zu einer Explosion im Motorraum – es war wohl die Batterie. Der Brand konnte dank der Florianis rasch unter Kontrolle gebracht und Schäden in der Nähe des Brandobjektes verhindert werden.
Das Fahrzeug wurde abtransportiert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Brandursache ist bisher unklar. Die L665 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Kommentare
