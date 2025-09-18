47,78! Nur Hauch fehlt US-Ass zum Uralt-Weltrekord

Seit Jahrzehnten steht die Bestmarke der Rostockerin Koch wie ein uneinnehmbarer Fels in den Rekordlisten. Jetzt aber rückte nicht nur McLaughlin-Levrone diesem in der Hochzeit des Dopings aufgestellten Weltrekord näher. Auch Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik kam als WM-Zweite mit 47,98 Koch einen großen Schritt näher. Beide überholten in der „ewigen“ 400-m-Weltbestenliste auch die Tschechin Jarmila Kratochvilová, die seit ihrem Gold-Lauf bei der WM in Helsinki 1983 mit 47,99 Nummer 2 der Welt war. Die WM in Tokio aber wirbelte alle Bestenlisten durcheinander. Alle acht Finalistinnen blieben unter 50,00 Sekunden.