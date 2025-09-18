Grüne Fassade sorgt für besseres Klima und Laune

600.000 Euro kostete das „grüne“ Projekt. Zahlreiche Grünpflanzen ranken sich nun wunderschön über ein eigens installiertes Gerüst vor der Fassade gen Himmel. Ziel: die Senkung der Außen- und der Innentemperatur des gesamten Gebäudes. „Aufgrund von Referenzprojekten gehen wir derzeit von einer Temperaturminderung von fünf bis acht Grad Celsius in den Innenräumen aus“, erklärt die damit beauftragte Landschaftsarchitektin Barbara Heiß der Firma Ambient Consult.