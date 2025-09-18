Grüne Fassade sorgt für besseres Klima und Laune

Als Vorreiterobjekt – nämlich die größte vertikale, frei stehende Fassadenbegrünung Niederösterreichs – gilt die kürzlich präsentierte Neugestaltung der Bezirkshauptmannschaft in Neunkirchen. Die Temperatur in den Innenräumen soll damit um bis zu acht Grad gesenkt werden.
600.000 Euro kostete das „grüne“ Projekt. Zahlreiche Grünpflanzen ranken sich nun wunderschön über ein eigens installiertes Gerüst vor der Fassade gen Himmel. Ziel: die Senkung der Außen- und der Innentemperatur des gesamten Gebäudes. „Aufgrund von Referenzprojekten gehen wir derzeit von einer Temperaturminderung von fünf bis acht Grad Celsius in den Innenräumen aus“, erklärt die damit beauftragte Landschaftsarchitektin Barbara Heiß der Firma Ambient Consult.
Die Pflanzen sind sommergrün und werden ihr Laub im Herbst abwerfen, daher kommt im Winter das Sonnenlicht bis an die Fassade, während im Sommer dichtes Laubwerk die Beschattung der Fassade garantieren.
Barbara Heiß, Landschaftsarchitektin der Firma Ambient Consult
Bild: zVg/Ambientconsult
Die Bewässerung erfolgt in erster Linie durch die verbesserte Nutzung von Regenwasser, die von den Dachflächen gesammelt werden. Auch die umliegenden neuen Grünflächen und die Entsiegelung von Flächen und die Neupflanzung von 27 Bäume spielen hier eine wichtige Rolle.
Die Vorteile der Begrünung liegen aber nicht nur in der klimatischen Wirkung. „Der Blick ins Grüne hat auch einen großen psychologischen Effekt auf die Mitarbeiter“, freut sich Heiß.
Und auch aus der Bevölkerung komme ein sehr gutes Echo: „Nämlich wie freundlich und einladend die BH nun ist“, freut sich Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.