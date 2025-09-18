Vorteilswelt
BH ist nun klimafit

Grüne Fassade sorgt für besseres Klima und Laune

Niederösterreich
18.09.2025 14:00
Um bis zu acht Grad kühlere Büros durch Pflanzen, die für Beschattung sorgen.
Um bis zu acht Grad kühlere Büros durch Pflanzen, die für Beschattung sorgen.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Als Vorreiterobjekt – nämlich die größte vertikale, frei stehende Fassadenbegrünung Niederösterreichs – gilt die kürzlich präsentierte Neugestaltung der Bezirkshauptmannschaft in Neunkirchen. Die Temperatur in den Innenräumen soll damit um bis zu acht Grad gesenkt werden. 

600.000 Euro kostete das „grüne“ Projekt. Zahlreiche Grünpflanzen ranken sich nun wunderschön über ein eigens installiertes Gerüst vor der Fassade gen Himmel. Ziel: die Senkung der Außen- und der Innentemperatur des gesamten Gebäudes. „Aufgrund von Referenzprojekten gehen wir derzeit von einer Temperaturminderung von fünf bis acht Grad Celsius in den Innenräumen aus“, erklärt die damit beauftragte Landschaftsarchitektin Barbara Heiß der Firma Ambient Consult.

Die Pflanzen sind sommergrün und werden ihr Laub im Herbst abwerfen, daher kommt im Winter das Sonnenlicht bis an die Fassade, während im Sommer dichtes Laubwerk die Beschattung der Fassade garantieren.

Barbara Heiß, Landschaftsarchitektin der Firma Ambient Consult

Die Bewässerung erfolgt in erster Linie durch die verbesserte Nutzung von Regenwasser, die von den Dachflächen gesammelt werden. Auch die umliegenden neuen Grünflächen und die Entsiegelung von Flächen und die Neupflanzung von 27 Bäume spielen hier eine wichtige Rolle.

Vorige Woche wurde die neue Begrünung offiziell mit allen Bürgermeistern aus dem Bezirk sowie ...
Vorige Woche wurde die neue Begrünung offiziell mit allen Bürgermeistern aus dem Bezirk sowie mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Neunkirchen gefeiert.(Bild: NLK Filzwieser)
Bei der Bepflanzung handelt sich um heimische Grünpflanzen, die speziell für Rankgerüste ...
Bei der Bepflanzung handelt sich um heimische Grünpflanzen, die speziell für Rankgerüste geeignet sind.(Bild: Seebacher Doris)
Durch das Schwammstadtprinzip werden die Pflanzen mit Regenwasser versorgt.
Durch das Schwammstadtprinzip werden die Pflanzen mit Regenwasser versorgt.(Bild: Seebacher Doris)

Die Vorteile der Begrünung liegen aber nicht nur in der klimatischen Wirkung. „Der Blick ins Grüne hat auch einen großen psychologischen Effekt auf die Mitarbeiter“, freut sich Heiß.

Und auch aus der Bevölkerung komme ein sehr gutes Echo: „Nämlich wie freundlich und einladend die BH nun ist“, freut sich Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz.

