„So geil!“ Österreicher mit Rekord im WM-Finale

Noch 14 cm verschenkt

„Und es war auch vom Gefühl alles wie in Maribor. Der Anlauf, die Sprünge, die Landung.“ Mit 33,2 km/h hatte Kingley eine enorm hohe Anlaufgeschwindigkeit. Bei seinem Rekordsprung verschenkte er sogar noch 14 cm, im dritten Versuch kam er auf 16,56 m. Kingley: „Wer weiß, vielleicht springe ich hier noch einen Rekord!“ Selbstbewusstsein hat er jetzt allemal genug. „Es ist einfach genial!“ Kingley ist der erste Österreicher, der in der 42-jährigen Geschichte im Dreisprung am Start ist. Und dann flog er gleich ins Finale!