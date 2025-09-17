WM könnte sich bereits in Baku entscheiden

McLaren reist mit einem Matchball zum Rennwochenende in Aserbaidschan. Der Formel-1-Rennstall um Lando Norris und Oscar Piastri geht mit einem Vorsprung von 337 Punkten auf Ferrari an den Start und könnte sich bereits in Baku die Konstrukteurs-Krone aufsetzen ...
Acht Grand Prix und drei Sprintrennen stehen noch im Kalender, die Teams können noch maximal 389 Punkte sammeln. Sollten die Papayas ihren Vorsprung am Baku City Circuit – etwa mit einem Doppelsieg – auf 346 Zähler ausbauen, wäre die Sache gegessen und McLaren wäre Weltmeister.
Spannender bleibt der Kampf in der Fahrer-Wertung. Dort liefern sich Piastri und Norris Woche für Woche einen Kampf auf Augenhöhe, wenngleich der Australier seinen Vorsprung in den vergangenen Wochen auf 31 Punkte ausbauen konnte.
Bis am 7. Dezember am Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zum letzten Mal die roten Ampeln ausgehen, kann jedoch noch einiges passieren ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.