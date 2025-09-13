Vingegaard vor Triumph, Gall rutscht ab

Almeida musste sich 22 Sekunden zurück mit Platz fünf begnügen. Dadurch vergrößerte Vingegaard seinen Vorsprung auf den UAE-Kapitän auf 1:16 Minuten. Der Brite Tom Pidcock (Q36.5) verteidigte als Etappenvierter seinen dritten Rang (+3:11). Gall hingegen musste Kuss im Gesamtklassement noch um fünf Sekunden vorbeilassen. Der Osttiroler liegt vor der Schlussetappe nach Madrid, auf der der Führende traditionellerweise nicht mehr angegriffen wird, 7:50 Minuten hinter Vingegaard. 2023 hatte der Däne hinter Kuss Gesamtplatz zwei belegt. Diesmal kam sein schärfster Rivale wie auch schon bei der Tour im Juli mit Tadej Pogacar aus dem UAE-Team.