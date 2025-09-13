Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vuelta

Vingegaard vor Triumph, Gall rutscht ab

Sport-Mix
13.09.2025 17:54
Jonas Vingegaard baute seine Führung noch einmal aus.
Jonas Vingegaard baute seine Führung noch einmal aus.(Bild: AFP/APA/Oscar DEL POZO)

Der Däne Jonas Vingegaard steht vor seinem ersten Triumph bei der Spanien-Radrundfahrt. Der Sieger der Tour de France 2022 und 2023 baute seine Führung auf Joao Almeida am Samstag bei der letzten Bergankunft mit dem dritten Etappensieg noch deutlich aus. Felix Gall kam am Bola del Mundo nicht mehr mit den großen Assen mit und rutschte im Gesamtklassement um eine Position auf Platz acht zurück. Der Osttiroler erreichte das Etappenziel als 13. mit über zwei Minuten Rückstand.

0 Kommentare

Vingegaard hängte den Portugiesen Almeida und seine anderen Rivalen auf dem letzten Kilometer des steilen Schlussanstieges ab und gewann die vorletzte Etappe vor seinem Visma-Edelhelfer Sepp Kuss (+11 Sek.) und Jai Hindley (Red Bull/+13). „Es war unglaublich hart, aber ich habe mich heute besser gefühlt als bei den letzten Bergankünften. Ich bin sehr glücklich wie es heute und in den letzten drei Wochen gelaufen ist“, sagte Vingegaard.

(Bild: EPA/Javier Lizon)

  Almeida musste sich 22 Sekunden zurück mit Platz fünf begnügen. Dadurch vergrößerte Vingegaard seinen Vorsprung auf den UAE-Kapitän auf 1:16 Minuten. Der Brite Tom Pidcock (Q36.5) verteidigte als Etappenvierter seinen dritten Rang (+3:11). Gall hingegen musste Kuss im Gesamtklassement noch um fünf Sekunden vorbeilassen. Der Osttiroler liegt vor der Schlussetappe nach Madrid, auf der der Führende traditionellerweise nicht mehr angegriffen wird, 7:50 Minuten hinter Vingegaard. 2023 hatte der Däne hinter Kuss Gesamtplatz zwei belegt. Diesmal kam sein schärfster Rivale wie auch schon bei der Tour im Juli mit Tadej Pogacar aus dem UAE-Team.

Gall im Schlussanstieg abgehängt
Im zwölf Kilometer langen Kletterfinale ins Etappenziel auf 2.250 m Seehöhe sorgte die UAE-Truppe mit Felix Großschartner als vorletztem Almeida-Helfer für hohes Tempo. Kurz nachdem Großschartner ausgeschert hatte, fiel sechs Kilometer vor dem Ziel auch Gall aus der Favoritengruppe zurück. Der Decathlon-Kapitän wird zwei Monate nach seinem fünften Platz bei der Tour aber auch die letzte Dreiwochen-Rundfahrt des Jahres in den Top Ten beenden. Ein zwischenzeitlich möglich scheinendes Top-Fünf-Ergebnis verlor der Osttiroler in der Schlusswoche noch aus den Augen.

(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Vor dem Schlussanstieg der 20. Etappe kam es erneut zu gefährlichen Szenen wegen Pro-Palästina-Demonstranten, die die Straße blockierten. Eine später eingeholte Ausreißergruppe und das nachfolgende Feld kamen nur mit Mühe an den Störenfrieden vorbei, die von der Polizei zurückgedrängt werden mussten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
176.258 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
121.310 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
120.480 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3018 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2312 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1605 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Sport-Mix
Handball live
Bärnbach gegen Schwaz jetzt im LIVESTREAM
Vuelta
Vingegaard vor Triumph, Gall rutscht ab
WM in Tokio
Geher Dunfee und Perez holten erste Goldmedaillen
19 Kilo abgenommen
Kein Rücktritt! Weltmeister will es nochmal wissen
Basketball
Deutschland und Türkei kämpfen um EM-Titel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf