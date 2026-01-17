Auch Pöltls Raptors können Clippers nicht stoppen

James Harden führte die Clippers mit 31 Zählern und zehn Assists an. Die Kalifornier feierten den fünften Sieg hintereinander und den zwölften in den vergangenen 14 Partien. Auf Toronto warten nun fünf Auswärtsspiele in Serie. Die Raptors treffen ab Sonntag binnen acht Tagen auf fünf weitere Teams der Western Conference. Los geht es bei den Los Angeles Lakers.