Bei Sturz von Lkw-Ladefläche: Mann schwer verletzt

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Mittwochabend in Tirol! Ein 36-Jährige stürzte von der Ladefläche seines Lkw und erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung. Er musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Der Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 18.30 Uhr auf einem Firmengelände im Tiroler Münster (Bezirk Kufstein). „Der Mann war gerade damit beschäftigt, mithilfe des Ladekrans die Ladung seines Lastwagens auf einen anderen Lkw umzuladen“, heißt es seitens der Polizei. Er selbst stand dabei auf der Ladefläche.
Heckbordwand von Lkw übersehen
Nachdem er seine Arbeit abgeschlossen hatte und den Ladekran zusammenfahren wollte, ging er auf der leeren Ladefläche rückwärts. „Dabei übersah er die Heckbordwand des Lkw und stürzte rund zwei Meter auf den Schotterboden“, berichten die Ermittler. Der Einheimische musste mit einer schweren Kopfverletzung vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.