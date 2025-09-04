Bei Sturz von Lkw-Ladefläche: Mann schwer verletzt

Heckbordwand von Lkw übersehen

Nachdem er seine Arbeit abgeschlossen hatte und den Ladekran zusammenfahren wollte, ging er auf der leeren Ladefläche rückwärts. „Dabei übersah er die Heckbordwand des Lkw und stürzte rund zwei Meter auf den Schotterboden“, berichten die Ermittler. Der Einheimische musste mit einer schweren Kopfverletzung vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.