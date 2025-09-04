Für die Rückkehr von Ogris muss ein Heimsieg her

Fünfmal Meister, dreimal Cupsieger, 63-facher Teamspieler und eigentlich gern gesehener Gast bei den Handballern seiner Wahlheimat Hollabrunn: Andi Ogris. Zumindest galt Letzteres für die Fußball-Legende eine Zeit lang. Jetzt muss bei der Rückkehr in die HLA-Meisterrunde am Freitag gegen Hard ein Heimsieg her, damit „Ogerl“ wieder willkommen ist.
„Immer, wenn Andi in die Halle gekommen ist, haben wir verloren“, verrät UHC-Obmann Gerhard Gedinger mit einem Augenzwinkern, warum er irgendwann keine Einladung mehr aussprach. Das war noch in der vorletzten Saison. Als die Weinviertler nach einem unglücklichen Finish aus der HLA Meisterliga absteigen mussten. In der zweiten Liga, der HLA Challenge, blieb „Ogerl“ dann fern – und die Hollabrunner marschierten ohne Heimniederlage zum Titel. An die Serie möchte der Aufsteiger am Freitag beim Comeback in der höchsten Spielklasse anschließen – und nach einem Heimsieg gegen Hard wäre auch eine Einladung für Ogris wieder drinnen...
„Ich glaub nicht, dass Andi das Kriterium war“, zwinkert Gedinger. Gründe für den Abstieg nach der Saison 2023/24 waren eher das unglückliche Remis gegen Vöslau und die Niederlage gegen Bärnbach. Dafür ließen die Weinviertler danach in der HLA Challenge nichts anbrennen. „Wir haben uns gefragt: Gehen wir zurück zum Start oder behalten wir den Rhythmus der HLA Meisterliga bei?“
Es wurde Letzteres. „Zum Glück haben wir das Ziel erreicht, sind jetzt zurück und versuchen, das fortzuführen.“ Am besten mit der Fortsetzung der Superserie, also einem Heimsieg gegen Hard. „Wir hatten eine solide Vorbereitung, für die man sich nicht verstecken muss“, erinnert der Boss an die knappe Niederlage gegen den deutschen Bundesligaklub Wetzlar, „und wir haben mit Vlatko Mitkov einen absoluten Fachmann als Trainer.“
Ein neuer Einser
Dieser kann mit Samuel Fabry auch einen neuen Einser einsetzen – der 22-Jährige Ex-Kremser war Torhüter der Saison in der HLA Challenge. Und was ist mit dem Comeback von „Ogerl“? Gedinger lacht: „Ich warte den ersten Heimsieg ab, bevor ich ihn frage, ob er wieder kommen mag.“
