Für die Rückkehr von Ogris muss ein Heimsieg her

„Immer, wenn Andi in die Halle gekommen ist, haben wir verloren“, verrät UHC-Obmann Gerhard Gedinger mit einem Augenzwinkern, warum er irgendwann keine Einladung mehr aussprach. Das war noch in der vorletzten Saison. Als die Weinviertler nach einem unglücklichen Finish aus der HLA Meisterliga absteigen mussten. In der zweiten Liga, der HLA Challenge, blieb „Ogerl“ dann fern – und die Hollabrunner marschierten ohne Heimniederlage zum Titel. An die Serie möchte der Aufsteiger am Freitag beim Comeback in der höchsten Spielklasse anschließen – und nach einem Heimsieg gegen Hard wäre auch eine Einladung für Ogris wieder drinnen...