Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hollabrunns Handballer

Für die Rückkehr von Ogris muss ein Heimsieg her

Handball
04.09.2025 09:00
Andreas Ogris ist ein gern gesehener Gast bei Hollabrunns Handballern. Eigentlich...
Andreas Ogris ist ein gern gesehener Gast bei Hollabrunns Handballern. Eigentlich...(Bild: Imre Antal)

Fünfmal Meister, dreimal Cupsieger, 63-facher Teamspieler und eigentlich gern gesehener Gast bei den Handballern seiner Wahlheimat Hollabrunn: Andi Ogris. Zumindest galt Letzteres für die Fußball-Legende eine Zeit lang. Jetzt muss bei der Rückkehr in die HLA-Meisterrunde am Freitag gegen Hard ein Heimsieg her, damit „Ogerl“ wieder willkommen ist.

0 Kommentare

 „Immer, wenn Andi in die Halle gekommen ist, haben wir verloren“, verrät UHC-Obmann Gerhard Gedinger mit einem Augenzwinkern, warum er irgendwann keine Einladung mehr aussprach. Das war noch in der vorletzten Saison. Als die Weinviertler nach einem unglücklichen Finish aus der HLA Meisterliga absteigen mussten. In der zweiten Liga, der HLA Challenge, blieb „Ogerl“ dann fern – und die Hollabrunner marschierten ohne Heimniederlage zum Titel. An die Serie möchte der Aufsteiger am Freitag beim Comeback in der höchsten Spielklasse anschließen – und nach einem Heimsieg gegen Hard wäre auch eine Einladung für Ogris wieder drinnen...

UHC Hollabrunns Manager Gerhard Gedinger.
UHC Hollabrunns Manager Gerhard Gedinger.(Bild: GEPA)

„Ich glaub nicht, dass Andi das Kriterium war“, zwinkert Gedinger. Gründe für den Abstieg nach der Saison 2023/24 waren eher das unglückliche Remis gegen Vöslau und die Niederlage gegen Bärnbach. Dafür ließen die Weinviertler danach in der HLA Challenge nichts anbrennen. „Wir haben uns gefragt: Gehen wir zurück zum Start oder behalten wir den Rhythmus der HLA Meisterliga bei?“

Rade Radejnovic startet mit Hollabrunn ins Comeback in der HLA Meisterliga.
Rade Radejnovic startet mit Hollabrunn ins Comeback in der HLA Meisterliga.(Bild: UHC Clickmaster Hollabrunn)

Es wurde Letzteres. „Zum Glück haben wir das Ziel erreicht, sind jetzt zurück und versuchen, das fortzuführen.“ Am besten mit der Fortsetzung der Superserie, also einem Heimsieg gegen Hard. „Wir hatten eine solide Vorbereitung, für die man sich nicht verstecken muss“, erinnert der Boss an die knappe Niederlage gegen den deutschen Bundesligaklub Wetzlar, „und wir haben mit Vlatko Mitkov einen absoluten Fachmann als Trainer.“

Ein neuer Einser
Dieser kann mit Samuel Fabry auch einen neuen Einser einsetzen – der 22-Jährige Ex-Kremser war Torhüter der Saison in der HLA Challenge. Und was ist mit dem Comeback von „Ogerl“? Gedinger lacht: „Ich warte den ersten Heimsieg ab, bevor ich ihn frage, ob er wieder kommen mag.“

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.915 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
169.621 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
148.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1292 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1246 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Mehr Handball
Hollabrunns Handballer
Für die Rückkehr von Ogris muss ein Heimsieg her
Alle Teams und Stimmen
Im Video: Das war der HLA-Media Day 2025
Krone Plus Logo
Steirische Nummer eins
Beim Jubiläum gehen die Füchse auf Titel-Jagd!
Handball – Das Magazin
Saisonauftakt in HLA: West-Spezial im TV-Studio!
Adieu nach 22 Jahren
Das Herz der Fivers: Markus Kolar im Portrait
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf