Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

7. Vuelta-Etappe:

Sieg für Ayuso, Gall verbessert sich auf Rang zehn

Sport-Mix
29.08.2025 17:23
Juan Ayuso reagierte mit einem Etappensieg auf seinen Rückschlag vom Vortag.
Juan Ayuso reagierte mit einem Etappensieg auf seinen Rückschlag vom Vortag.(Bild: EPA/JAVIER LIZON)

Nach dem Australier Jay Vine am Donnerstag hat auch am Freitag bei der Vuelta a Espana ein Fahrer vom UAE Team einen Tagessieg gefeiert. Der Spanier Juan Ayuso kam auf dem 188 Kilometer langen Teilstück von Andorra la Vella nach Cerler solo ins Ziel und distanzierte den zweitplatzierten Italiener Marco Frigo um 1:15 Minuten. Felix Gall hatte einen Rückstand von 2:35 Minuten, er sprintete zu Platz elf und konnte sich gesamt auf Position zehn verbessern.

0 Kommentare

„Es war ein superlanger Tag, ich habe mich wieder ganz gut gefühlt, am Schlussanstieg ist nicht wirklich was passiert, der Tagessieg ist an die Fluchtgruppe gegangen, demnach war es kontrollierter hinten“, resümierte Österreichs Aushängeschild. Das Feld habe „zwei schwere Tage“ hinter sich gebracht. „Ich bin zufrieden mit meiner Form“, betonte der 27-Jährige. In der Gesamtwertung fehlen ihm 2:58 Minuten auf den 30-jährigen Norweger Torstein Träen, der seine tags zuvor eroberte Führung erfolgreich verteidigte.

Dem zweitplatzierten Tour-Favoriten Jonas Vingegaard, der zeitgleich mit Gall ins Ziel kam, fehlen 2:33 Minuten auf den Spitzenreiter. Ayuso war am Donnerstag weit zurückgefallen, deshalb reagierten die Topfahrer auch nicht ernsthaft auf die Flucht des UAE-Co-Kapitäns, der sich auf dem letzten Anstieg absetzen konnte. Dem UAE-Team, das über den 76. Saisonsieg jubelte, gehört auch Felix Großschartner an, der die Freitag-Etappe mit einem Rückstand von mehr als 17 Minuten als 97. beendete. Am Samstag folgt eine hügelige Etappe, über 163,5 Kilometer geht es von Monzon nach Saragossa.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
197.663 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
115.879 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
86.019 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3625 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1895 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Innenpolitik
Kanzler: „Wir haben manches falsch eingeschätzt“
1381 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker erklärt im Gespräch mit Katia Wagner, wie der ...
Mehr Sport-Mix
7. Vuelta-Etappe:
Sieg für Ayuso, Gall verbessert sich auf Rang zehn
Gegen die Diving Ducks
Die Dornbirn Indians starten ihre finale Titeljagd
Krone Plus Logo
Wie kurz darf es sein?
Der schmale Grat zwischen sexy und respektlos
Wurde operiert
Team gibt Update nach schwerem Froome-Unfall
Vor Leichtathletik-WM
Coe: „Breite Unterstützung“ für strittigen Gentest

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf