Sieg für Ayuso, Gall verbessert sich auf Rang zehn

Dem zweitplatzierten Tour-Favoriten Jonas Vingegaard, der zeitgleich mit Gall ins Ziel kam, fehlen 2:33 Minuten auf den Spitzenreiter. Ayuso war am Donnerstag weit zurückgefallen, deshalb reagierten die Topfahrer auch nicht ernsthaft auf die Flucht des UAE-Co-Kapitäns, der sich auf dem letzten Anstieg absetzen konnte. Dem UAE-Team, das über den 76. Saisonsieg jubelte, gehört auch Felix Großschartner an, der die Freitag-Etappe mit einem Rückstand von mehr als 17 Minuten als 97. beendete. Am Samstag folgt eine hügelige Etappe, über 163,5 Kilometer geht es von Monzon nach Saragossa.