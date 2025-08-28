Vorteilswelt
Ganz romantisch

Nach Karriereende folgte Hochzeit in den Bergen

Sport-Mix
28.08.2025 05:32
Lorena Abicht (ganz rechts), hier bei der Olympia-Goldfeier von Valentin Bontus im ...
Lorena Abicht (ganz rechts), hier bei der Olympia-Goldfeier von Valentin Bontus im Österreich-Haus in Paris, heiratete ganz romantisch in den Bergen.(Bild: GEPA pictures)

Im August 2024 verlobten sie sich nach ihren Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen in Paris. Ein Jahr später folgte die romantische Hochzeit in den Bergen. Die österreichische Windsurferin Lorena Abicht, die zuvor im Segeln mit Tanja Frank WM-Silber geholt hatte, heiratete den Schweizer Olympia-Segler Sebastien Schneiter.

Der Schweizer Wintersportort Verbier, der auch im Sommer traumhaft schön ist, war der Schauplatz der Hochzeit. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Verlobung während der Olympischen Spielen heirateten Lorena Abicht und Sebastien Schneiter ganz romantisch.

Lorena erzählte damals der „Krone“: „Wir sind nach unseren Wettkämpfen zu uns nach Hause an den Genfer See gefahren und sind vier Tage ganz entspannt gesegelt. Auf dem Wasser hat er dann sehr romantisch den Antrag gemacht, ich habe sofort strahlend ja gesagt.“

Lorena und Sebastien nach der Verlobung vor einem Jahr.
Lorena und Sebastien nach der Verlobung vor einem Jahr.(Bild: Lorena Abicht)

„Neues“ Gold glänzt noch schöner
Für die Medaillenfeier von Lorenas Segelkollegen Lara Vadlau, Lukas Mähr und Valentin Bontus und die Schlussfeier war das Paar dann auf eigene Kosten noch einmal nach Paris zurückgekehrt. Bei der Party im Austria House strahlte Lorena damals: „Mein Ring glänzt genauso schön wie die Medaillen. Ich bin sehr glücklich mit meinem Stück Gold.“ Ihr „neues“ Gold glänzt noch schöner!

Lorena Abicht in Aktion bei den Olympischen Spielen 2024.
Lorena Abicht in Aktion bei den Olympischen Spielen 2024.(Bild: GEPA)

In Rekordzeit für Olympia qualifiziert
Der Auftritt von Abicht vor Marseille war bemerkenswert, weil sie sich in Rekordzeit für die Spiele qualifiziert hatte. Denn die frühere Top-Seglerin, die 2018 bei der Weltmeisterschaft in Aarhus mit Tanja Frank Silber in der 49erFX-Klasse holte, begann mit dem Windsurfen in der iQFoil-Klasse 2022. Am Gardasee lernte die Heeressportlerin damals die neue Disziplin von Grund auf und schaffte dann superschnell den Sprung zu den fünf Ringen. Im Dezember 2024 beendete Lorena dann ihre Karriere.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
