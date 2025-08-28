Nach Karriereende folgte Hochzeit in den Bergen

In Rekordzeit für Olympia qualifiziert

Der Auftritt von Abicht vor Marseille war bemerkenswert, weil sie sich in Rekordzeit für die Spiele qualifiziert hatte. Denn die frühere Top-Seglerin, die 2018 bei der Weltmeisterschaft in Aarhus mit Tanja Frank Silber in der 49erFX-Klasse holte, begann mit dem Windsurfen in der iQFoil-Klasse 2022. Am Gardasee lernte die Heeressportlerin damals die neue Disziplin von Grund auf und schaffte dann superschnell den Sprung zu den fünf Ringen. Im Dezember 2024 beendete Lorena dann ihre Karriere.