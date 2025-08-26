Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Intel-Deal

Trump „will so viel kriegen, wie ich kann“

Web
26.08.2025 07:19
(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Der Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel soll laut Präsident Donald Trump kein Einzelfall bleiben. „Dumme Leute“ behaupteten, der Deal sei „eine Schande“ gewesen, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. „Es ist keine Schande. Das nennt man Business.“ 

0 Kommentare

Wenn er wieder eine solche Gelegenheit bekomme, würde er das wieder tun, versicherte der US-Präsident. „Ich will versuchen, so viel zu kriegen, wie ich kann.“ Trump machte deutlich, dass er Unternehmen, die etwas von der Regierung wollten, zu Gegenleistungen drängen werde. Firmenvertreter kämen zu ihm und sagten, sie würden gern etwas machen, stießen aber auf Beschränkungen. „Wenn ich das mache, müssen sie üblicherweise bezahlen“, sagte er zu einer Freigabe.

Staatsbeteiligung anstatt Subvention
So müssen die Chipkonzerne Intel und AMD aktuell 15 Prozent ihrer Erlöse aus Halbleiter-Verkäufen nach China an die US-Regierung abgeben. Das war die Voraussetzung für die Gewährung von Exportlizenzen. Trump sagte, er habe ursprünglich 20 Prozent verlangt.

Die US-Regierung hatte vergangene Woche einen Anteil von zehn Prozent an Intel übernommen. Als Gegenleistung werden die bereits im vergangenen Jahr zugesagten Subventionen für den Ausbau der US-Produktion in Höhe von 8,9 Milliarden Dollar (7,67 Milliarden Euro) freigegeben. Weitere zwei Milliarden Dollar an Subventionen hatte Intel bereits erhalten.

Lesen Sie auch:
Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen.
Anteil von 10 Prozent
US-Regierung steigt als Großaktionär bei Intel ein
23.08.2025

Trump erweckt dennoch den Eindruck, die USA hätten für die Beteiligung keinen Kaufpreis zahlen müssen. „Ich habe für die Vereinigten Staaten von Amerika zehn oder elf Milliarden Dollar verdient“, sagte er mit Blick auf den Marktwert der Beteiligung. In den USA war der Einstieg unter anderem von Trumps ehemaligem Vizepräsidenten Mike Pence als Abkehr vom amerikanischen Modell der freien Wirtschaft kritisiert worden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sehen aus wie Fassadenplatten, sind aber Solarzellen: Eine Firma aus den Niederlanden hat dieses ...
Krone Plus Logo
Indoor, biegsam, bunt
Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht
Illustration der NASA: So könnte eine auf Kernspaltung basierende Stromversorgung auf dem Mond ...
Krone Plus Logo
Angst vor Sperrzonen
China, Russland, USA: Rennen um das erste Mond-AKW
An zahlreichen Anspielstationen können Gamer in Köln auch Spiele ausprobieren, die noch gar ...
Größte Gaming-Messe
Gamescom 2025: Das sind die Highlights in Köln
Profi-Drohnen für den Agrar- und Filmbereich können mehr als filmen und Dünger versprühen: In ...
Krone Plus Logo
Verblüffende Technik
Wie Drohnen bei Krieg & Katastrophen Leben retten
Das Nothing Phone (3) geht mit einem polarisierend-futuristischen Design mit transparenter ...
Krone Plus Logo
Das Design polarisiert
KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
142.757 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
108.785 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
102.246 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1342 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1074 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
961 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Web
Schadet US-Konzernen
Trump droht: Neue Zölle für Digitalsteuer-Länder
Wollen mehr Sicherheit
Eltern unterschätzen Gefahr von Handys am Schulweg
Nach Intel-Deal
Trump „will so viel kriegen, wie ich kann“
„Grok benachteiligt“
„Vorteil“: Musk klagt ChatGPT-Macher und Apple
Krone Plus Logo
Streaming-Leitfaden
Spotify wird teurer: So können Sie das umgehen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf