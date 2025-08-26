Trump „will so viel kriegen, wie ich kann“

Wenn er wieder eine solche Gelegenheit bekomme, würde er das wieder tun, versicherte der US-Präsident. „Ich will versuchen, so viel zu kriegen, wie ich kann.“ Trump machte deutlich, dass er Unternehmen, die etwas von der Regierung wollten, zu Gegenleistungen drängen werde. Firmenvertreter kämen zu ihm und sagten, sie würden gern etwas machen, stießen aber auf Beschränkungen. „Wenn ich das mache, müssen sie üblicherweise bezahlen“, sagte er zu einer Freigabe.