„Wäre nicht fair!“ Ex-Weltmeister beendet Karriere

Jetzt ist endgültig Schluss mit dem aktiven Motorsport für den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Jenson Button. Der Brite hat bestätigt, dass er Anfang November in Bahrain sein letztes WEC-Rennen bestreiten wird. „Es wäre weder dem Team noch mir selbst gegenüber fair, wenn ich in die Saison 2026 gehe und sage, ich hätte genügend Zeit dafür“, begründet der 45-Jährige seine Entscheidung.
„Das wird mein letztes Rennen sein. Ich habe Bahrain immer gemocht, ich finde, es ist eine tolle Strecke, und ich werde es so sehr wie möglich genießen, denn damit endet meine professionelle Rennfahrerkarriere“, stellte Button gegenüber der „BBC“ klar. Es ist das Ende einer beeindruckenden Karriere.
Denn der Brite hat mehrere Jahrzehnte Rennerfahrung und Erfolge gesammelt. Von 2000 bis 2016 war er in der Formel 1 aktiv. Über 300 Renneinsätze, 15 Siege und ein Weltmeister-Titel durfte er dort feiern. Dann endete seine Zeit in der Königsklasse – abgesehen von einem Rennen in Monaco im Jahr 2017, in dem er Fernando Alonso vertreten musste.
Viele Rennserien nach Formel 1
In den vergangenen Jahren war der Brite schließlich in verschiedenen Rennserien im Einsatz – darunter etwa NASCAR und DTM. Seine letzte Station ist nun also die Hypercar-Klasse der WEC. „Mein Leben ist viel zu hektisch geworden. Es wäre weder dem Team noch mir selbst gegenüber fair, wenn ich in die Saison 2026 gehe und sage, ich hätte genügend Zeit dafür“, begründete Button seine Entscheidung, nach dem Rennen Anfang November seine aktive Karriere zu beenden.
Seine Zeit werde er künftig der Familie zur Verfügung stellen. „Meine Kinder sind vier und sechs Jahre alt. Wenn man eine Woche lang weg ist, verpasst man so viel, dass man diese Zeit nie wieder zurückbekommt“, so Button abschließend.
