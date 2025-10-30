„Wäre nicht fair!“ Ex-Weltmeister beendet Karriere

Viele Rennserien nach Formel 1

In den vergangenen Jahren war der Brite schließlich in verschiedenen Rennserien im Einsatz – darunter etwa NASCAR und DTM. Seine letzte Station ist nun also die Hypercar-Klasse der WEC. „Mein Leben ist viel zu hektisch geworden. Es wäre weder dem Team noch mir selbst gegenüber fair, wenn ich in die Saison 2026 gehe und sage, ich hätte genügend Zeit dafür“, begründete Button seine Entscheidung, nach dem Rennen Anfang November seine aktive Karriere zu beenden.