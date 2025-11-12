Vorteilswelt
„Freue mich sehr!“

Ex-Rapid-Ass wechselt zu Schweizer Rekordmeister!

Fußball International
12.11.2025 19:37
Maximilian Ullmann 2022 im Rapid-Dress
Maximilian Ullmann 2022 im Rapid-Dress(Bild: GEPA)

Maximilian Ullmann ist zum Schweizer Rekordmeister Grasshoppers aus Zürich gewechselt!

Das teilten die Eidgenossen am Mittwoch mit. Demnach unterschrieb der 29-jährige Linksverteidiger, der zuletzt beim Wolfsberger AC gekickt hatte, einen Vertrag bis 2027.

Grasshoppers sind nach 13 Runden Vorletzter
Ullmann war beim Cup-Sieger in der abgelaufenen Saison Stammspieler, seit dem Sommer aber vereinslos. Die Grasshoppers werden von Ex-BW-Linz-Coach Gerald Scheiblehner trainiert und sind nach 13 Runden Tabellenvorletzter.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Zürich und darauf, mich in der Super League zu beweisen. Es ist eine tolle Gelegenheit, Teil eines ambitionierten Teams zu sein, das ich mit meiner Erfahrung unterstützen möchte“, sagte Ullmann, der vor drei Jahren auch ein Länderspiel bestritten hatte.

Folgen Sie uns auf