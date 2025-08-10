Schwammerlsucher im Glück: Riesenbovisten gefunden

Paar stürzte beim Sex mit Auto über Klippe: tot!
Drama in Brasilien
Das reicht nicht nur für ein einziges opulentes Mahl: Jagdleiter Doppelhofer beglückte seine Waidmänner-Kollegen kulinarisch mit einer großen Rahmgulasch-Variante, der Vater des kleinen Karim kochte für seine Arbeitskollegen auf.
Eine Riesenfreude hatte der dreijährige Karim aus Dreistetten (Bezirk Wiener Neustadt) über den Fund seines Lebens: Der Bub fand einen 3,4 kg schweren Bovisten. Beim Nachhausetragen half ihm Vater Siegfried Hauer. Im Poysdorfer Wald stieß indes Schwammerlsucher Gerhard Doppelhofer auf ein ähnlich mächtiges Exemplar. Mit 3,6 kg aber „nur“ einem Umfang von 103 Zentimeter geht der erste Platz an Karim.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.