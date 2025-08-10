Schwammerlsucher im Glück: Riesenbovisten gefunden

Eine Riesenfreude hatte der dreijährige Karim aus Dreistetten (Bezirk Wiener Neustadt) über den Fund seines Lebens: Der Bub fand einen 3,4 kg schweren Bovisten. Beim Nachhausetragen half ihm Vater Siegfried Hauer. Im Poysdorfer Wald stieß indes Schwammerlsucher Gerhard Doppelhofer auf ein ähnlich mächtiges Exemplar. Mit 3,6 kg aber „nur“ einem Umfang von 103 Zentimeter geht der erste Platz an Karim.