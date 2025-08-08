In Kurve Kontrolle verloren: Biker schwer verletzt

Fataler Unfall in Thiersee im Tiroler Bezirk Kufstein am Freitag! Ein deutscher Motorradfahrer (55) kam in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Bike. Beim darauffolgenden Sturz wurde er schwer verletzt.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 14 Uhr. Der 55-Jährige fuhr auf der Thierseestraße L37 in Thiersee von Landl kommend in Richtung Kufstein. „In einer S-Kurve kam der Lenker in der Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab“, heißt es von der Polizei. Folglich erfasste er den abgesenkten Bordstein und verlor die Kontrolle.
Der Lenker kam zu Sturz und schlitterte einige Meter weiter in eine Schotterausbuchtung.
Eine Sprecherin der Polizei
Motorrad landete auf Biker
„Der Lenker kam zu Sturz und schlitterte einige Meter weiter in eine Schotterausbuchtung.“ Das Motorrad landete auf dem Verunfallten. Durch den Unfall zog sich der Deutsche schwere Verletzungen zu. Er wurde von den Einsatzkräften in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.