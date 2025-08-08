In Kurve Kontrolle verloren: Biker schwer verletzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 14 Uhr. Der 55-Jährige fuhr auf der Thierseestraße L37 in Thiersee von Landl kommend in Richtung Kufstein. „In einer S-Kurve kam der Lenker in der Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab“, heißt es von der Polizei. Folglich erfasste er den abgesenkten Bordstein und verlor die Kontrolle.