Kunst-Streit: Heiße Luft oder Kulturhauptstadt?

Mit neuen Strukturen, offen und vielfältig – so wünscht sich Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli die künftige Kulturszene in Baden. Weil der langjährige Kulturamtsleiter Prof. Gerd Ramacher in den Ruhestand tritt, soll der Kunstbetrieb neu geordnet werden. Die ÖVP will neben Badener Künstlern weitere Kulturschaffende anlocken. Denn Jeitler-Cincelli sieht die Kurstadt schon als „Kulturhauptstadt Niederösterreichs“.