Feine Spürnasen konnten jetzt Höhenluft schnuppern

Einsatzbereit in jeder Lage

Das geschah jüngst auf den Areal der Camillo Krejci Polymertechnik in Getzersdorf, Bezirk St. Pölten. Diensthundeführer der Exekutive aus der Schweiz, Deutschland und Österreich nahmen mit ihren Spürhunden an dem Symposium unter der Leitung von Gruppeninspektor Karl Schleifer teil. Das Treffen diente dem Austausch von Ausbildungsinhalten und Einsatzerfahrungen.