„Niemand fragt nach, ob Schulen das schaffen“

„Familien müssen x-mal umziehen“

Gleichzeitig zeigt sie auf, welche Schwierigkeiten sich für Kinder ergeben, wenn die Verteilung von Asylwerbenden unkoordiniert passiert. „Als Schulleiterin habe ich Kinder aufgenommen, für die unsere Schule bereits die 6. (!) Volksschule innerhalb von zwei Jahren war. Aufgrund der Konzeptlosigkeit müssen Familien x-Mal umziehen. Die Kinder gewöhnen sich gerade an eine Umgebung sowie an eine Schule, dann heißt es auch schon wieder ,Aufbrechen’. Gerade Familien mit Kindern sollten in Gemeinden untergebracht werden, in denen Bildungseinrichtungen noch ausreichend Platz bieten und der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund noch gering ist“, sagt sie.