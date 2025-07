Schwimmende Helfer als Retter aus der (See-)Not

Auch wenn das wechselhafte Wetter derzeit nicht unbedingt zum „Badeurlaub“ in heimischen Gefilden einlädt: Sobald die Sonne für einige Stunden zwischen den Wolken durchblinzelt, spricht nichts gegen einen Sprung ins kühle Nass. Erfrischendes, blaugrünes Wasser lockt etwa an den Ratzersdorfer See in St. Pölten. Dieser ist nur eines der vielen Gewässer in Niederösterreich und ein urbanes Naherholungsgebiet unserer Landeshauptstadt.