Beim Start wartet auf Sturm eine Linzer Wundertüte

Freitag rollt in der Fußball-Bundesliga wieder der Ball. In Linz beginnt’s, heißt es für Sturm beim Anpfiff um 20.30 Uhr. Der Meister legt beim LASK los, wo eine „Wundertüte“ auf ihn wartet. Schon fix: Bei Sturm wird Tormann Matteo Bignetti sein Liga-Debüt feiern, 1600 Sturm-Fans sind in Linz dabei.