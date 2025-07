Cousin zückte bei heftigem Familienstreit Messer

Von wegen Familienidylle: In der Nacht auf Mittwoch ist im Tiroler Haiming (Bezirk Imst) ein Streit unter Verwandten völlig eskaliert. Ein 30-Jähriger soll seinen Cousin und dessen Ehefrau mit einem Messer bedroht haben. Der Verdächtige konnte von der Polizei ausgeforscht und festgenommen werden. Er sitzt jetzt in Innsbruck in Haft.