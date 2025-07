Mit dem Fahrrad 35 Kisten Bier gestohlen

15 Fahrten in fünf Monaten

Wie die Ermittlungen ergaben, radelte der 43-jährige Tatverdächtige zwischen März und Juli 2025 insgesamt über fünfzehnmal zu der Fischerhütte und stahl immer wieder einzelne Flaschen Bier aus der Gefriertruhe, die er dann mit dem Fahrrad nach Hause transportierte. Insgesamt entwendete er so unglaubliche 35 Kisten Bier. Der Südsteirer, der jegliche Aussage verweigerte, sitzt jetzt in Graz im Gefängnis.