Steirer bauen eine Station nahe dem Polarkreis

Von Graz geht es über München und Island auf eine kleine Insel in Grönland, und dann – falls es die oft unwirtlichen Wetterbedingungen zulassen – mit einem Boot nochmals mehr als eine Stunde zwischen Eisbergen über das Meer, ehe das Ziel erreicht ist. Wer die Sermilik-Forschungsstation der Uni Graz erreichen will, muss eine lange Anreise in Kauf nehmen. Dafür befindet man sich an einem speziellen Ort, „am Eingang eines wunderschönen Fjords“, schwärmt der wissenschaftliche Leiter Andreas Trügler.

Vor zwei Jahren wurde das Hauptgebäude errichtet, nun ist auch das Nebengebäude, in dem unter anderem die Stromgeneratoren untergebracht sind, fertig. In den vergangenen Wochen waren auch österreichische Handwerker im hohen Norden im Einsatz: Elektriker, Tischler, Gas- und Wasserinstallateure. Neun Schiffscontainer mit Equipment wurden von der Steiermark bis Tasiilaq transportiert. Der größte Ort in Ostgrönland ist einen Tagesmarsch von der Station entfernt. „Es gibt aber keine Straße, nur einen unmarkierten Pfad“, verdeutlicht Trügler die rauen Gegebenheiten.