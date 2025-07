Wechsel zu Mercedes? Warnung an Max Verstappen

„Für Max ist es eine schwierige Situation, denn er ist in einer Position, in der er bei Red Bull so erfolgreich ist – sie haben ihm über die Jahre so viel gegeben“, meint Button bei „Radio X“. „Sie haben dieses Auto um ihn herum konstruiert und er ist extrem gut darin. Niemand kann ihm in diesem Auto das Wasser reichen. Seine Teamkollegen sind so weit weg von ihm. Ich meine, er qualifiziert sich als Dritter oder Vierter und sie landen auf Platz 18.“