Kiew will es noch einmal mit dem Kreml versuchen

Zuletzt hatte Russland immer wieder die Bereitschaft dazu erklärt – fast täglich forderte der Kreml Kiew zu einer Fortsetzung der im Frühjahr begonnenen Gespräche in Istanbul auf. Ursprünglich hatte Moskau eine neue Verhandlungsrunde bereits in der zweiten Juni-Hälfte erwartet. In dieser Woche war der US-Sondergesandte Keith Kellogg in Kiew, der ebenfalls zu neuen Verhandlungen mit Moskau gedrängt haben dürfte.