Wanderführer verletzte sich bei 50-Meter-Absturz

Etwa 50 Meter bergab stürzte ein 70-jähriger Wanderführer am Freitagnachmittag beim Hohen Sonnblick (Salzburg). Der Mann fiel dabei über felsiges und mit Firnschnee bedecktes Gelände. Und auch die Bergrettung in Obertauern war am Freitag gefragt: Sie rettete einen 71-Jährigen aus prekärer Lage.