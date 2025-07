Alarm! Klubhaus von Skisprungschanze in Flammen

Feueralarm in der Nacht auf Samstag im Tiroler Stams – Standortgemeinde des bekannten Skigymnasiums, das unzählige heimische ÖSV-Stars besuchten. Beim Klubhaus der Sprungschanze brach kurz vor Mitternacht aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus. An die 100 Einsatzkräfte kämpften daraufhin gegen die Flammen an.