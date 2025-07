In dieser Garage dreht sich alles ums Vinyl

Seine Sammelleidenschaft macht Jakopitsch nun zu Beruf. Am 7. August eröffnet er in der Villacher Paracelsusgasse „Joe’s Vinyl Garage“ mit 10.000 Tonträgern. „Neben Neuware werde ich sehr viel gebrauchte Platten anbieten. Diese können in einem eigenen Raum angehört werden“, so der Schallplattenliebhaber. Und bei der Auswahl wird vom Klassik- bis zum Schlagerfan jeder fündig.