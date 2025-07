Steirische Sommertheater spielen für jedermann

Sommertheater landauf, landab

Und mit diesem Erfolg ist man auf der Brandluckn bei weitem nicht alleine. Landauf, landab wird im Sommer Theater gespielt – von der Bluatschwitz Blackbox in Bad Aussee bis zu den Landsberger Sommernachtsspielen in Deutschlandsberg, und vom Sensenwerk in Deutschfeistritz bis zur Wandelbühne im obersteirischen St. Lambrecht.