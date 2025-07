Tierschutz-Gala: Bitte jetzt noch schnell bewerben

Am 15. Juli geht die Bewerbungsfrist für den Tierschutzpreis des Landes mit Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) gemeinsam mit der „Krone“ zu Ende. Die Zahl der Bewerbungen ist überschaubar – und das legen wir gern offen dar! Weil es widerspiegelt, wie es in der Steiermark läuft: Wir haben großartige Tierschützer, Menschen mit riesigen Herzen. Die oft ihr ganzes Geld, ihre Freizeit und Leidenschaft in das Wohl unserer Mitgeschöpfe stecken.