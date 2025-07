„Philipp bewegt“ heuer auch den Erzberg

Für dieses Laufevent muss man es dreckig mögen! Denn bei den „Erzberg Adventure Days“ kommt man in Kontakt mit dem Berg! Bei den Dirtruns am 19. und 20. Juli geht’s über unzählige Hindernisse. Und am 26. Juli geht mit dem Erzberg Lauf und Walk das größte Berglaufevent Österreichs über die Bühne. Mit den „Trail Runs“ gibt es heuer zwei völlig neue Wettbewerbe. Der Festbereich befindet sich dieses Jahr übrigens im „Zentrum am Berg“ – also in einer einzigartigen Tunnelanlage, die für das Event spektakulär beleuchtet wird!