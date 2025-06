NÖ Gesundheitsagentur siegt mit Kommunikations-App

An App wird fleißig weiterentwickelt

Die hohen Zugriffszahlen – mehr als 20.000 Beschäftigte nutzen die App sehr regelmäßig – würden die Zustimmung der Belegschaft bestätigen, heißt es von der LGA. Der nächste Ausbauschritt sei bereits in Umsetzung: In absehbarer Zeit solle jeder Standort seine eigene Version der LGA-App bekommen, welche regional und individuell noch punktgenauer den Mitarbeitern die wesentlichen Informationen präsentieren soll.