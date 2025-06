Der Minister und das Diktat | Abkühlung

Der Minister und das Diktat. 37 Grad und Unwetter – was macht da der Umweltminister? Er rüttelt gleich einmal heftig an den Klimazielen aus der Vorgänger-Regierung, der dieser Herr Totschnig auch bereits wenig ruhmreich angehört hat und die von der ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung kürzlich bestätigt wurden. Worum es geht? Österreich hat beschlossen, bis 2040 „klimaneutral“ zu sein, dass also laut Definition „menschliche Aktivitäten keine netto negativen Auswirkungen auf das Klima haben“. Das hat der ÖVP-Bauern- und nun auch Umweltminister Norbert Totschnig dieser Tage als „Kür“ abgekanzelt und angemerkt, Klimapolitik könne nicht „diktiert“ werden. Aber hoppla! Als ob uns die Politik nicht ununterbrochen etwas diktieren würde. Man könnte auch Tempo 100 auf der Landstraße oder Tempo 50 in Ortschaften als „Diktat“ empfinden. Aber wollen wir ungebremst durch Stadt und Land brausen? Vermutlich nicht einmal der Herr Minister.