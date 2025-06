Betrunkener Lenker stürzt mit Motorfahrrad

Mit 1,6 Promille verlor ein Einheimischer am Montagabend in Bad Hofgastein in Salzburg die Kontrolle über sein Motorfahrrad und crashte in eine Hauszufahrt. Der 58-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann zeigte den Alkolenker an und kassierte den Führerschein ein.