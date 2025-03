Österreicher erleiden öfter einen Herzinfarkt

Herzinfarkte liegen nicht an schlechtem Lebensstil

Mit einem schlechten Lebensstil oder mangelndem Gesundheitsbewusstsein würde die Erkrankung definitiv nicht zusammenhängen. „Im Gegenteil glaube ich, dass sich das Gesundheitsbewusstsein in den letzten Jahren sogar verbessert hat“, sagt Bauer. Das zeigt sich auch darin, dass die „Sterblichkeit in den Industriestaaten seit einiger Zeit klar zurückgeht“.