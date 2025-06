Heimkehrer Peham: „Möchte mit vielen Toren helfen“

Derzeit hat Amstetten, Siebenter in der vergangenen Zweitliga-Saison, acht Neue und zehn Abgänge – darunter zwei Offensiv-Asse: Weixelbraun, der nach Vertragsende nicht verlängerte, ist bei Rapid (wohl Zweierteam) und Wanner trotz Kontrakt in Schottland gefragt. „Ja, beide sind in Gesprächen“, bestätigt Enengl, der ob des Kader-Umbruchs aktuell rund 16 Feldspieler und dazu einige Youngsters beim Training hat. „Es gibt viel zu tun. Das ist in Amstetten, mit den begrenzten Möglichkeiten, eben unumgänglich.“ Nachsatz: „Aber wir sehen es auch als Eigenwerbung, dass Spieler von uns den nächsten Schritt schaffen können.“