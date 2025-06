Kleines Plus statt Millionen-Minus in Stadtkasse

Die ÖVP kritisiert indes weiterhin den Kurs der SPÖ. „2014 lag der Schuldenstand noch bei 79 Millionen Euro, jetzt liegt er bei 170 Millionen Euro“, so Vizebürgermeister Matthias Adl. Laut Volkspartei habe die SPÖ auch dieses Mal ein Budgetdefizit von acht Millionen Euro zu verantworten. Eine Summe, die St. Pöltens Finanzdirektor Thomas Wolfsberger so nicht stehen lassen will: Es handle sich dabei nur um die „Zwischensumme“ des Nettofinanzierungssaldos, nicht um den tatsächlichen Rechnungsabschluss.„Nein, St. Pölten hat keinen Überschuss produziert“, stellt indes VP-Finanzsprecherin Susanne Binder-Novak klar. Denn erst, wenn man die Aufnahme neuer Darlehen – sprich Schulden – zu den Einnahmen zählt, bekomme man ein positives Ergebnis.