Ohne „Giftzähne“ am Weg zum St. Pöltner Sparpaket

„Verantwortung liegt bei SPÖ“

Auch die Grünen erneuern ihre Kritik und damit die Erklärung, warum man nicht am Sparkurs mitgearbeitet habe. „Die Verantwortung der aktuellen Lage ist bei der SPÖ zu finden, die über Jahre mit absoluter Mehrheit regiert und andere Parteien von Entscheidungen ausgeschlossen hat“, erklärt die Öko-Partei in einer Aussendung. So seien Vorschläge der Grünen zur Budgetsanierung, die ebenfalls die Überdachung des Karmeliterhofs betroffen hätten, wiederholt abgelehnt worden.