Eiszeit: Als Klimaerwärmung noch kein Thema war

Mammuts auf den Eisfeldern, unsere Vorfahren in dicke Felle gehüllt – in Höhlen und auf der schwierigen Jagd nach Nahrung: So stellt man sich landläufig die Menschen in der Eiszeit vor. Wie es wirklich war, weiß der bekannte Landesarchäologe Ernst Lauermann zu berichten – in seinem neuen Werk „Faszination Eiszeit“.