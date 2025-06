Richtige Reaktion verhinderte Suchaktion auf Isel

Beim Befahren der Isel kenterte der Mann am Pfingstmontag. Das Kajak trieb daraufhin ab und konnte zunächst nicht wieder aufgefunden werden. Der Sportler teilte dies der Polizei mit. Wie wichtig dies ist, zeigte sich einige Tage später: Am Freitag meldete ein Passant, dass in Virgen auf Höhe Welzelach ein Kajak festgeklemmt sei.