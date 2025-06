Fahrräder haben auf der Autobahn nichts verloren

Als Autofahrer – und in weiten Teilen Tirols ist man, anders als zum Beispiel in Wien, auf ein Fahrzeug angewiesen – hat man es derzeit nicht leicht. Es vergeht kein Tag, an dem man nicht irgendwo im Stau steckt. Ursachen dafür gibt es mehrere. Da sind einmal die Lkw, die sich Tag für Tag, Stoßstange an Stoßstange, durch das Unterinntal und den Brenner mühen. Hinzu kommt der Urlauberverkehr von Norden nach Süden und dann wieder retour. Das Pfingst-Wochenende war ein erster Vorgeschmack, in der kommenden Woche folgt mit Fronleichnam der nächste Feiertag.