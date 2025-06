Aus dem Pielachtal in lichte Öko-Höhen

„Haubenköchin der Almen“

Tatsächlich ist die Frau des Hauses, eine Haubenköchin der Almen. Denn sie kreiert mit Liebe alles, was uns die Natur an Gemüse und Obst schenkt. Und das auf höchstem kulinarischen Niveau. In den Genuss der auf Wunsch veganen Vielfalt kamen jetzt bei einem inoffiziellen Gipfeltreffen der Niederösterreicher auch die Tiroler Mount Everest-Legende Peter Habeler, der aus dem Rax-Massiv stammt und Almdudler-Boss Gerhard Schilling aus Klosterneuburg. „Grüß mir das Pielachtal“, bat Tom den Autor dieser Zeilen beim Abschied. Gruß ausgerichtet lieber Tom.