Formel-1-Comeback? Schumacher „in Gesprächen“

„Das ist immer noch ein großes Thema. Ich bin immer in Gesprächen für die Zukunft“, sagte der 26-Jährige am Rande der 24 Stunden von Le Mans gegenüber „RTL/ntv“. Seit dieser Saison fährt Schumacher in der Langstrecken-WM (WEC) für Alpine. Am Samstag geht er beim legendären 24-Stunden-Rennen in Frankreich bereits zum zweiten Mal an den Start. Über 300.000 Zuschauer werden erwartet. Doch trotz des neuen Kapitels in der Langstrecke bleibt für Schumacher eines klar: „Mein Lebenstraum ist und bleibt die Formel 1“, betonte er gegenüber der „FAZ“.