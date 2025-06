In Kanada wird sich Max Verstappen besinnen

Die totale Hingabe. Keine Anhängerschaft zelebriert einen Königsklassen-Piloten so euphorisch wie die Niederländer ihren Volkshelden. Doch vor dem Österreich-Rennen kommen in der „Tulpen-Republik“ Sorgenfalten auf, und im Murtal beginnt das große Zittern. Tanzt Verstappen an diesem Wochenende in Montreal erneut aus der Reihe, bekommt Max für Spielberg eine Sperre aufgebrummt. Der Weltmeister darf sich also keine Strafpunkte mehr erlauben, ein Startverbot hätte nämlich fatale Folgen: Red Bull müsste daheim ohne den Publikumsliebling antreten, Tausende Holländer könnten in letzter Minute ihren Ausflug stornieren, die Stimmung am Rennwochenende würde sinken.