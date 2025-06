Neues Duo an Bord – viel Bewegung bei Sturm

Gleichzeitig gibt Sturm den leihweisen Wechsel von Stürmertalent Peter Kiedl bekannt. Der 21-jährige Eigenbauspieler, der alle Jugendmannschaften des SK Sturm durchlief, kam in der vergangenen Saison auf einen Einsatz in der Bundesliga sowie 24 Spiele in der 2. Liga, in denen ihm neun Tore und vier Assists gelangen. Kiedl wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis nach Ried. Parensen: „Um seine Entwicklung jetzt noch weiter voranzutreiben, ist Einsatzzeit auf höchstmöglichem Niveau notwendig, diese soll er in Ried bekommen.“